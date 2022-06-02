شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عتاب محمد مصيلحى للاعبى الاتحاد السكندرى بسبب تراجع النتائج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، ولجنة الكرة برئاسة نائبه أحمد عبد المجيد مران زعيم الثغر ونقل رئيس النادى غضبه للاعبين من سوء الأداء وتراجع النتائج وغياب الروح عنهم في المباريات الماضية.

وأكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى للاعبين أنه لم يقصر معهم ووفر لهم كل سبل الدعم والراحة، وكان يتمنى أن ينعكس هذا على الأداء والنتائج، وتعهد اللاعبون على تجاوز المحنه وتصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية بدءا من مباراة المقاصة المقبلة.

ويدخل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني عماد النحاس معسكرا مغلقا فى القاهرة لمدة أسبوع بدءا من السبت المقبل الموافق 4 يونيه وحتى يوم 12 يونيو وسيخوض سيد البلد مباراتين وديتين يجرى الاتفاق على طرفهما.

من ناحية أخرى، حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على تكريم أبطال النادى الذين حققوا إنجازات مميزة خلال الفترة الماضية في الألعاب المختلفة مثل السباحة والكونغ فو والتايكوندو، وأشاد رئيس النادى وأعضاء المجلس بالنجاح الكبير لهؤلاء الأبطال.

وأكد محمد مصيلحى فى تصريحات صحفية أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم والمساندة لأبطال زعيم الثغر للمحافظة على هذا المستوى الرائع وتحقيق المزيد من الإنجازات لقلعة زعيم الثغر.

وحقق عمر الكسار سباح نادى الاتحاد السكندرى المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر مانو وسباق 100 متر مانو،والمركز الثانى والميدالية الفضية في سباق 50 متر مانو.

كما حقق عمر الماس سباح نادى الاتحاد السكندرى المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية فى سباق 800 متر مانو وفازت سباحة نادى الاتحاد السكندرى دارين فراس بالمركز الثانى فى ثلاث سباقات و حصلت على ثلاث ميداليات فضية فى سباقات "50 _ 100 _ 400" متر مانو.

وفاز اللاعب جمعة رجب و اللاعبة إسراء رجب أبطال الكونغ فو بنادى الاتحاد السكندرى بالميدالية الذهبية خلال تمثليهم المنتخب القومى المصرى فى بطولة كأس أفريقيا الثالثة ساندًا عموم التى أقيمت بدولة الجزائر.

كما فازت بطلة التايكوندو بنادى الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر آية محمد بالميدالية الفضية مع منتخب مصر في بطولة النمسا المفتوحة للتايكوندو.



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