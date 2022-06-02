شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب السيدات.. تأهل 7 مصريين لنصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، بتأهل 7 لاعبين إلى منافسات الدور نصف النهائي، حيث ضمنت مصر لقب السيدات بتأهل كل من، نور الشربيني، نوران جوهر، هانيا الحمامي ونور الطيب، فيما تأهل بمنافسات الرجال الثلاثي، علي فرج ومحمد الشوربجي ومصطفى عسل.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي، فوز نور الشربيني على منافستها سيفا سيفسنجاري بنتيجة 3/0 في مباراة سريعة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-3.

كما فازت هانيا الحمامي على منافستها جويل كينج بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 13-11, 11-2.

كما فاز علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، على منافسه مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-6, 12-10, 11-7.

وأخيرا فاز مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 85 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-8, 9-11, 9-11, 11-2.

وكانت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة رقم 14، نجحتا في التأهل إلى الدور نصف النهائي خلال مباريات الأمس، كما تأهل بول كول ومحمد الشوربجي بمنافسات الرجال.