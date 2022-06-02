شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: روح اللاعبين حلوة فى المعسكر.. والإعلان عن مدرب الأوليمبى والاتحاد بأول اجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الإعلان عن المدير الفنى لاتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي سيكون بعد أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وهناك 3 مرشحين لكل منصب.

وقال محمد بركات في لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "البداية المميزة بتريح المنتخب، وأطالب الجماهير بالوقف خلف المنتخب والعودة للمدرجات، زي ما عودونا والمنتخب كان قريبا جدا من بطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم ولكن لم يكن التوفيق معنا في ضربات الترجيح أمام السنغال".

وأضاف بركات: "الروح الحلوة بتعطي الانطباعات الايجابية وزي ما انت شايف اللاعبين في حالة كويسة وعندنا لاعبى الأهلي هنقعد معاهم بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا وكانوا قريبين من التتويج باللقب لثالث مرة على التوالي".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: "علاقتي قوية جدا باللاعبين خاصة اني كنت مدير للمنتخب وكمان حاليا عضو مجلس إدارة وكنت لاعب سابق فقريب من كل ما يحتاجوه، والجمهور طول ما إنت بتلعب كرة هيطالبك بكل شيء بعد ما هتبطل محدش هيطلب منك حاجة، فالكرة أفضل شىء في الدنيا وركز فيها بعد الاعتزال اعمل اللي أنت عاوزه".

وعن مدرب الاتحاد والأوليمبي، قال بركات: "سيتم الإعلان عن المدير الفنى لاتحاد الكرة ومدرب المنتخب الأوليمبي بعد أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيكون الاختيار ببن 3 أشخاص تم حصرهم بيني وبين حازم إمام في كل منصب".