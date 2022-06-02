شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. الحرس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نادى حرس الحدود بطاقة التأهل رسميا للدورى الممتاز الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الأول برصيد 59 نقطة بعد مرور 29 جولة فى مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، متقدما بـ6 نقاط عن دكرنس صاحب الوصافة.

مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

تقام فى الرابعة عصر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار الأسبوع الثلاثين والأخير ضمن منافسات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، بين بلدية المحلة والحمام، الأوليمبى مع ألعاب دمنهور، الزرقا مع أبو قير للأسمدة، دكرنس مع كفر الشيخ، الرجاء مع سبورتنج، بايونيرز مع المنصورة، المصرى بالسلوم مع حرس الحدود، المجد السكندرى مع صيد المحلة.

ويسعى حرس الحدود متصدر جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 59 نقطة، لوقف سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق منذ تأهله رسميا للدورى الممتاز بعد الخسارة في آخر مباراتين، ويأمل في تحقيق الفوز أمام المصرى بالسلوم صاحب المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ويلتقى دكرنس صاحب المركز الثانى برصيد 53 نقطة مع كفر الشيخ السادس برصيد 47 نقطة في مواجهة قوية بين الفريقين، ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة في آخر مبارياته في القسم الثانى بعد هبوطه بشكل رسمي للدرجة الثالثة.

ويستضيف نادى بلدية المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فريق الحمام الذى ضمن البقاء في القسم الثانى بعد وصوله للنقطة 35 في المركز الثانى عشر، ويلتقى فريق الزرقا مع أبو قير للأسمدة، وبايونيرز مع المنصورة، وأخيرا المجد السكندرى مع صيد المحلة.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم..

1 حرس الحدود 59

2 دكرنس 53

3 الأوليمبى 51 نقطة

4 أبو قير للأسمدة 48

5 بلدية المحلة 48

6 كفر الشيخ 47

7 المجد السكندرى 44

8 المصرى للسلوم 42

9 بايونيرز 39

10 المنصورة 38

11 سبورتنج 37

12 الحمام 35

13 ألعاب دمنهور 28

14 الزرقا 22

15 الصيد بالمحلة 17

16 الرجاء 5