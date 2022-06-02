شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: إدارة المنتخب تختلف عن الأندية.. ولا نفكر إلا فى مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن إدارة المنتخب تختلف عن إدارة الأندية ولا نفكر إلا في مواجهة غينيا المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار تصفيات أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال إيهاب جلال خلال لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "لا نفكر إلا في مباراة غينيا حاليا لأنها ضربة البداية، والمنتخب يبدأ الاستعداد على مراحل لأن المنتخب لم يكتمل بعد، وكل مجموعة لها تدريبات مختلفة".

وأضاف مدرب المنتخب: "أتمنى أن نظهر بشكل جيد في البداية، وسيتم تقييم هذه الفترة والتأكيد نسعى لضم المتميزين في الدوري، واختيار 40 لاعبا لتوجيه رسالة لبعض اللاعبين أنهم تحت الأنظار، وأضفنا 4 لاعبين لمعرفة إمكانية ضمهم أم لا بسبب الإصابة، وتم ضم كريم حافظ بعد إصابة أحمد فتوح".

وتابع جلال: "عمر مرموش من العناصر الأساسية وطلبنا مجيئه مبكرا ومعاه مصطفى محمد لانه غاب عن فريقه في آخر 4 مباريات ليتم تجهيزه، وتمت مراعاة حالة كل لاعب من المحترفين قبل انتظامهم في المعسكر".

وأضاف جلال: "قوام المنتخب يكتمل الخميس لانصمام محمد صلاح، سيتم علاج اللاعبين نفسيا لإعادة ثقتهم بأنفسهم خاصة محمد صلاح ولاعبي الأهلي بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا، وكل اللاعبين عازمون على تعويض الخسائر".

وأوضح جلال: "إدارة المنتخب تختلف بشكل كامل عن الأندية، ومن الممكن أن نتنازل عن جزء من طريقتي وسنبني على الفترة الماضية، وسنضيف جزءا بسيطا، وهناك مشاكل قد تواجهنا مع المحترفين بالخارج بسبب نهاية الموسم".

وتابع: "سنواجه منتخب كوريا الجنوبية بقوام المنتخب الوطني الأساسي، ولا يمكن أن يؤثر عليا أي شيء وكل ما يخص لاعبى الأهلي والزمالك سيكون من خلالي، وسأدرس الأمر جيدا، ومن الممكن أن أضم لاعبين جدد من القطبين لمواجهة كوريا، وسنعود سريعا ليكون أمام اللاعبين 4 أيام لتجهيزهم لمباراة القمة".