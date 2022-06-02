شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل بطل الاسكواش عن خسارة أفريقيا: مش بطولة اللى تهز الأهلي وهنرجع أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، أن الفريق الأحمر رغم خسارته لدوري أبطال أفريقيا يظل على عرش القارة السمراء، وقال عسل في تصريحات لليوم السابع: "مش مباراة اللي تهز الأهلي، وسيعود الفريق أقوى كما عودنا، علمت بنتيجة المباراة خلال مباراتي في دور الـ16 ببطولة الجونة، ولولا مشاركتي في البطولة لكنت في المغرب".

وأضاف: "لم التق محمد صلاح من قبل لكنه متابع جيد للاسكواش، وأكيد هيجي يوم وأقابله وأتمنى ذلك كثيرا". واصل: "بدأت الرياضة من كرة القدم في وسط العلب قبل أن أتحول إلى الاسكواش، ولذلك أتأثر كثيرا بالجماهير ودعمهم لي، واحتفالي على طريقة مؤمن زكريا جاء لدعمه لأنها أسعدنا كثيرا سواء خلال لعبه في الأهلي أو الزمالك، وتحدثت معه عبر السوشيال ميديا وأتمنى أن يرجع يفرحنا".

وتأهل مصطفى عسل إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد فوزه على منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة 3/2.