شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى يكشف كواليس رحيله عن سلة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرعي، مدرب نادي الزمالك لكرة السلة، أنه بدأ التفكير فى الرحيل عن الاتحاد بعيدا عن حصد بطولة الدوري، قائلا في تصريحات تليفزيوينة: "بدأت التفكير في الرحيل عن الاتحاد السكندري حتى لو حققت لقب الدوري".

وأكمل مرعى: "صرحت لبعض المقربين بهذا الأمر ولكنني قررت تأجيل إخطار الإدارة حتى الانتهاء من بطولة الدوري"، مضيفا: "لم أقدم الاستقالة فى أى نادٍ مطلقا، حتى لو أردت الرحيل عن فريق أطلب من الإدارة إعلان القرار من جانبهم".

وعن الزمالك: "يحتاج للروح وفرض الانضباط داخل الفريق، غير مستقر حتى الآن على مركز المحترف"، وأتم: "في حالة التفكير بضم محترف في مركز صناعة اللعب سيكون والتر هودج أول لاعب أرغب فى ضمه، هو لاعب خارج التقييم ولاعب مميز".