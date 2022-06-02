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أحمد مرعى يكشف كواليس رحيله عن سلة الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرعي، مدرب نادي الزمالك لكرة السلة، أنه بدأ التفكير فى الرحيل عن الاتحاد بعيدا عن حصد بطولة الدوري، قائلا في تصريحات تليفزيوينة: "بدأت التفكير في الرحيل عن الاتحاد السكندري حتى لو حققت لقب الدوري".

وأكمل مرعى: "صرحت لبعض المقربين بهذا الأمر ولكنني قررت تأجيل إخطار الإدارة حتى الانتهاء من بطولة الدوري"، مضيفا: "لم أقدم الاستقالة فى أى نادٍ مطلقا، حتى لو أردت الرحيل عن فريق أطلب من الإدارة إعلان القرار من جانبهم".

وعن الزمالك: "يحتاج للروح وفرض الانضباط داخل الفريق، غير مستقر حتى الآن على مركز المحترف"، وأتم: "في حالة التفكير بضم محترف في مركز صناعة اللعب سيكون والتر هودج أول لاعب أرغب فى ضمه، هو لاعب خارج التقييم ولاعب مميز".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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