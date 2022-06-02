أحمد مرعي: أنس أسامة قريب من مغادرة سلة الزمالك والانضمام للاتحاد السكندرى

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مرعي، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك لكرة السلة، عن موقف أنس أسامة نجم الفريق من تجديد تعاقده أو الرحيل عن فريق الزمالك، قائلا: "عقدت جلسة مع أنس أسامة أول أمس الثلاثاء للحديث معه عن تجديد عقده"، مضيفا: "أنا غير قادر على فهم توجه اللاعب في الفترة القادمة، أكدت له رغبتي أنا والإدارة في الاستمرار، ولكنني شعرت من حديثه بأن مفاوضات أنس مع الاتحاد السكندري متقدمة جدًا".

وأضاف مرعي: "المبدأ داخل الزمالك ألا يعتمد الفريق على لاعب واحد، نتمنى التوفيق لأنس أسامة ولكن الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه".

وواصل: "حدثت مفاوضات بالفعل بين الاتحاد السكندري وأنس أسامة عندما كنت مدربًا لنادي الاتحاد، ولكني كنت أشك في موافقة اللاعب على الرحيل من نادي الزمالك".

وأردف: "أنس أسامة ترك أمريكا للعودة إلى الزمالك ورفض العديد من العروض من أجل الفريق، أتفهم موافقته على الرحيل من الزمالك ولكن للاحتراف، ولكن هل ممكن أنس اسامة يرحل عن الزمالك من أجل الانضمام لفريق منافس له في الدوري المحلي؟ هذا غير مقنع بالنسبة لي".