شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: أيام موسيمانى فى الأهلي معدودة.. وأتمنى عودة فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء اقترب من الرحيل عن الفريق، عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وقال همام في تصريحات تليفزيوينة: "أيام موسيماني باتت معدودة في الأهلي، خاصًة أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يخطط لرحيل الجنوب أفريقي منذ فترة طويلة، ولكن خسارة اللقب الأفريقي ستُعجِل برحيل موسيماني".

وأضاف: "أتمنى عودة رينيه فايلر إلى تدريب الأهلي حال رحيل موسيماني، خاصًة أن المدرب السويسري قدم أفضل آداء ونتائج مع المارد الأحمر".

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، والمشاركة أساسيا في مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني بعد تراجع مستوى الأخير بشكل ملحوظ، مع إحالة الأخير إلى دكة البدلاء بسبب فشل استغلال كل الفرص التي حصل عليها.