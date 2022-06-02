الامارات | الأبيض يواصل تحضيراته للقاء أستراليا بمعنويات عالية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يواصل تحضيراته للقاء أستراليا بمعنويات عالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكثف منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تحضيراته في معسكر الدوحة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره أستراليا الثلاثاء المقبل، باستاد أحمد بن علي عند الساعة التاسعة بتوقيت قطر، العاشرة بتوقيت الإمارات، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، علماً أن المنتخب كان قد غادر إلى الدوحة يوم الإثنين الماضي، بعدما أنهى معسكر إعداد داخلي في دبي، خاض خلاله مباراة ودية أمام منتخب غانا، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وذكر اتحاد الإمارات لكرة القدم على موقعه الرسمي أن اللاعبين يؤدون تدريباتهم وسط معنويات عالية، فهم يشعرون بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، ويدركون متطلبات الفترة الحالية لتحقيق أهدافهم وطموحات الجماهير، التي تعتبر اللاعب رقم واحد في الملعب. وأضاف اتحاد الكرة «تشهد تدريبات الأبيض في الدوحة حضور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، حميد أحمد الطاير، والمشرف العام على المنتخب الأول أحمد الطنيجي وعضو اللجنة سالم بن طوق».

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