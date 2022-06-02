الامارات | «ألوف» تظفر بكأس الوثبة في إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ألوف» تظفر بكأس الوثبة في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت الفرس «ألوف»، للمالك والمدرب ستيف بلاكويل، وبقيادة الفارس تشارلي برايس، أول من أمس، بأول سباقات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-55) لمسافة 1200 متر و210 ياردات، الذي ينظمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة في برايتون بإنجلترا، وهو واحد من 11 سباقاً يرعاها المهرجان في نسخته الـ14، بتنظيم منظمة السباق العربية في عام 2022.

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