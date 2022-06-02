الامارات | لاعب العين محمد عباس يجري جراحة ناجحة في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين محمد عباس يجري جراحة ناجحة في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، محمد عباس، صباح أمس، في مستشفى كرومويل بالعاصمة الإنجليزية لندن، عملية جراحية ناجحة، في الرباط الصليبي، على يد الدكتور آندي ويليامز، استشاري جراحة الركبة، وذلك بعد أن خضع اللاعب للفحوص الطبية اللازمة التي أكدت إصابته بقطع في الرباط، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً.

وقال محمد عباس للموقع الرسمي لنادي العين: «أشعر بتحسن كبير في الحالة المعنوية بعد نجاح العملية الجراحية، فالإصابة دائماً ما تمثل هاجساً مزعجاً للاعبي كرة القدم، غير أنني مؤمن بأنها قدر وراضٍ تماماً بما أصابني، وأسأل الله العلي القدير أن يعينني على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في مشواري الكروي وأدرك جيداً ما المطلوب مني حتى أتمكن من تخطيها بالصورة المطلوبة».

وأكمل: «أعتقد أن الموسم المنتهي، كان تاريخياً بالنسبة لي إذ حصلت فيه مع الزعيم على الثنائية الأولى لي في رحلة الدفاع عن شعار أكبر الأندية الإماراتية وأحد أفضل الأندية الآسيوية، ورغم أنني تعرضت للإصابة إلا أنه يعتبر موسماً استثنائياً بالنسبة لي، إذ سجلت فيه اسمي ضمن القائمة التي حصدت بطولة كأس المحترفين الثانية ولقب درع الدوري رقم 14 في تاريخ نادينا، وهذا الأمر في حد ذاته يمنحني وزملائي الدافع الكبير للاستمرار في حصد المزيد من الإنجازات خلال المواسم المقبلة، لذلك نحن ندرك حقيقة أننا محظوظون بالانتماء لهذا الكيان الكبير».

ورداً على سؤال حول البرامج التأهيلية التي من المقرر أن يخضع لها بعد العملية الجراحية، قال: «بناءً على توصية طبيب الفريق، تقرر أن استهل برامج التأهيل هنا في لندن، تحت إشراف الطاقم الطبي الذي أجرى لي العملية الجراحية».

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