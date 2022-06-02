الامارات | الإمارات يختار المدرب العبيدي لإعادته إلى المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يختار المدرب العبيدي لإعادته إلى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات تعاقده مع المدرب التونسي فتحي العبيدي، وذلك من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل في دوري الهواة وعلى أمل العودة السريعة إلى دوري المحترفين بعد هبوطه هذا الموسم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بحضور رئيس مجلس إدارة شركة النادي يوسف البطران، وعضو مجلس الإدارة ثاني الشحي ومشرف عام الفريق الأول عبدالله العاجل.

وأشاد البطران بالسيرة الذاتية الطيبة التي يتمتع بها المدرب بعد أن سبق له العمل في البحرين وتونس بجانب خبراته في بلجيكا، وخلال قيادته للعروبة بدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، متمنيا له التوفيق مع (الصقور).

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