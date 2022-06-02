الامارات | أبوظبي تستضيف الجولة النهائية لدوري «V10 R» للسباقات الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف الجولة النهائية لدوري «V10 R» للسباقات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي المرحلة النهائية لدوري V10 R، التي تنطلق في ياس مول 22 يوليو، وتتواصل على مدار يومين، حيث تسعى نخبة من أفضل سائقي أجهزة المحاكاة للتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أعرق فرق الرياضات الإلكترونية العالمية، من ضمنها مرسيدس إيه إم جيه، إضافة إلى فريق ياس هيت المحلي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له.

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