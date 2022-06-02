الامارات | الإمارات تتسلم علم «خليجي الشباب 2023».. أحمد بن محمد: أهلاً بالأشقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتسلم علم «خليجي الشباب 2023».. أحمد بن محمد: أهلاً بالأشقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالمشاركين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي ستستضيفها الإمارات العام المقبل، مشيراً سموه إلى أن «الفرصة ستتجدد للقاء الأشقاء في محفل رياضي آخر يحتضن جميع الرياضيين على أرض الوطن، من أجل تسجيل فصل جديد من التلاحم والتناغم بين أبناء الوطن الخليجي الواحد».

جاء ذلك بمناسبة تسلم اللجنة الأولمبية الوطنية الثلاثاء علم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمجمع ميادين الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس إيذاناً باستضافة الإمارات لدورة الخليج الأولى للشباب 2023، ومثّلت اللجنة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وتسلّمت العلم من الشيخ مبارك النواف عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.

وأكد سموه أهمية الاستفادة من مخرجات مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها الكويت أخيراً من 16 إلى 31 مايو الماضي.

وثمّن سموه نجاح الرياضيين في حصد 50 ميدالية ملونة، مؤكداً أن «قيادتنا الرشيدة مازالت تنتظر المزيد من أبنائها في مسيرة تمثيل الوطن ورفع رايته، والتي لا يضاهيها شرف لما يحملونه من آمال وطموحات كبيرة نعول عليهم بها في تسجيل الإنجازات والنجاحات لرياضة الإمارات».

ووجه سموه جميع الإدارات في اللجنة الأولمبية الوطنية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بالصعود إلى المركز الأول في النسخة المقبلة من الألعاب الخليجية عام 2026 بالدوحة، مع إعداد التقارير اللازمة لتعزيز نقاط القوة المسجلة في المحفل الخليجي المنصرم، ودراسة النواحي التي تتطلب مزيداً من العمل والتركيز لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.

كما دعا سموه الاتحادات الرياضية كافة إلى الاستمرار في إعداد وتأهيل رياضيينا ورفد المنتخبات الوطنية بالمميز منهم للمشاركة باسم الإمارات في كبرى المناسبات.

وتوجه سموه بالشكر إلى الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة ولنجاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

أرقام من مشاركة الإمارات في «خليجي الكويت»

• حقق منتخبنا للدرّاجات 11 ميدالية بواقع 7 ذهبيات 2 فضية و2 برونزية.

• حصدت أم الألعاب 9 ميداليات بواقع ذهبيتين و2 فضية و5 برونزيات.

• أهدت السباحة الإمارات 5 ميداليات بواقع ذهبية و2 فضية و2 برونزية.

• حقق رماتنا 5 ميداليات بواقع ذهبية و4 فضيات.

• في الجودو 6 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.

• حصدت المبارزة 4 ميداليات بواقع فضية و3 برونزيات.

• حصدت الرياضات الإلكترونية في أول مشاركة خارجية ميداليتين فضيتين.

• نجح لاعبو منتخبنا للكاراتيه في حصد فضية وبرونزيتين.

• نجح منتخبنا للبادل تنس في حصد الميدالية الفضية لمسابقة الرجال، فيما ظفر منتخبنا للسيدات بالميدالية البرونزية.

• تألقت كرة السلة بحصد ميداليتين ذهبيتين لمسابقة الرجال 5x5 والسيدات 3x3، كما توج منتخبنا لهوكي الجليد بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

الترتيب النهائي للدول المشاركة في «خليجي الكويت 3»

1-الكويت 88 ميدالية.. 32 ذهبية و25 فضية و31 برونزية.

2-البحرين 62 ميدالية.. 20 ذهبية و21 فضية و15 برونزية.

3-الإمارات 50 ميدالية.. 18 ذهبية و16 فضية و16 برونزية.

4-قطر 50 ميدالية.. 15 ذهبية و20 فضية و15 برونزية.

5-السعودية 59 ميدالية.. بواقع 12 ذهبية 19 فضية و28 برونزية.

6-عُمان 33 ميدالية.. 12 ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

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