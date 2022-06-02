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الامارات | أبيض الشباب يلتقي ودياً منتخب طاجيكستان

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، اليوم (الخميس)، مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن برنامج معسكره الخارجي في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه المُقام في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو الجاري.

ويقود المنتخب المدرب الإسباني فرانك أورتيغا، والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في هذا المعسكر.

يذكر أن المعسكر يأتي ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر 2022 في قيرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إيران وقيرغيزستان وبروناي، فيما تُقام نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً في أوزبكستان العام المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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