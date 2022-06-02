يكفي ما تعرضت له ابنتنا من إحباط .. الفنان مصطفى شوقي يصدر بيان بشأن ابنة شقيقه اللاعبة دانا شوقي

الشارقة - اميمة ياسر - دافع الفنان مصطفى شوقي عن موقف ابنة شقيقه اللاعبة دانا شوقي .

حيث كتب مصطفى شوقي على صفحته على موقع فيس بوك :

توضيح هام

حملة تشويه ممنهجة من بعض الإعلاميين والصفحات و الصحف الالكترونية لمحاولة تشويه واحراج دانة شوقي ابنة اخي أمام جمهور ناديها السابق.. لذلك وجب التوضيح :

نحن من نترك من لم يُقَدّرونا وليس العكس... ولا صحة لترك دانه ناديها من أجل المال... نحن لا نبيع ولاءنا بالمال يا محترمين.

يكفي ما تعرضت له ابنتنا من إحباط وتعب نفسي على مدار اكثر من سنتين ولا حياة لمن تنادي... علما بأن دانة أصغر صانعة العاب كرة طائرة في منتخب مصر منذ سنوات..وهو مركز ليس به الكثير من اللاعبات المميزات.

كل التوفيق ليكي يا حبيبتي وان شاء الله اللي جاي احلى... كل التوفيق لناديها السابق.. و ان شاء الله تعوضي ما فاتك وكل الدعم و التوفيق في ناديكي الحالي .

اتمنى من بعض الإعلاميين تحري الدقة وعدم قلب الحقائق... الرياضة اخلاق اولا يا سادة... استقيموا يرحمكم الله

دانا شوقي تنضم للقلعة البيضاء

مصدر في الزمالك: توقيع دانا شوقي.. و3 لاعبات في الطريق

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الفريق الأبيض اتفقت بصورة نهائية مع 4 لاعبات هن: فريدة العسقلاني، دانا شوقي، مريم متولي ومايا ممدوح، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن دانا شوقي، وقعت بالفعل عقدا مع الزمالك منذ فترة، بعدما رحلت بشكل رسمي عن النادي الأهلي، قبل انطلاق بطولة إفريقيا، بينما سيوقع الثلاثي على عقودهن مع الفريق الأبيض عقب عودتهن من تونس.

وأشار المصدر إلى أن إدارة نادي الزمالك، تصب تركيزها في الموسم المقبل، على دعم فرق السيدات بالنادي، للمنافسة على البطولات في الألعاب الجماعية المختلفة.