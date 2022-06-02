شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يتحدث عن إصابته والتأهيل وحقيقة التوقيع لنادٍ جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، عن فترة تأهيله الحالية من الإصابة التي يعاني منها قائلا: "لا أعانى إصابة مزمنة، لكنى خضت مباريات الفترة الماضية وأنا غير مكتمل الجاهزية"، لذا فضلت الاطمئنان على الإصابة.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا لاعب محترف وأحب أن أكون جاهزًا داخل الملعب بنسبة 100٪؜، ولن أضر نفسي، أقسم بالله أننى فى إسبانيا من أجل التأهيل فقط، لا أكثر ولا أقل".

وأضاف: "كنت في ألمانيا قبلها للعلاج، وهم من نصحوني بالتأهيل في إسبانيا، وأثق فيمن يؤهلني، لم أوقع لأي ناد، والتفاوض لا يتم معي بل مع وكيلي، سواء مع الزمالك المستمر تعاقدي معه حتى 30 أغسطس، أو مع أي فريق آخر".

وواصل طارق حامد: "كل ما حدث معي سأرويه في الوقت المناسب، لكن الأكيد أن كل ما يقال عني الآن أو سابقا من إعلاميين أو مسئولين ليس صحيحًا"، مختتمًا تصريحاته: "أنا لا أخشى أحدًا إلا الله، وأستطيع تحمل ضغط من يفترى عليّ أو من يصدقهم".