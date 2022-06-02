شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 /6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، والتى يأتى أبرزها وصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، للانضمام لمعسكرمنتخب مصر استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا.
شيكابالا فى تدريبات الزمالك وفيريرا يضم 8 لاعبين من فريق الأمل
انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلى الذى كان يخضع له فى ألفترة الماضية.
غادر بيتسو موسيماني، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم، القاهرة إلى المغرب منذ قليل بعد الحصول على موافقة النادى، وذلك لحضور الدورة التدريبية التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم للمدربين الأفارقة.
يخضع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر لاختبار طبى تحت إشراف طبيب المنتخب لمعرفة مدى شفائه وتحسن حالته عقب تعرضة لحادث سير قبل الآنضمام إلى معسكر ألفراعنة أستعدادا لمواجهة غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية القادمة 2023 لتحديد مصيرة من التواجد أو الاتبعاد .
بن شرقى يخطر الزمالك بالعودة للقاهرة غدا بسبب تأخر التأشيرة
يعود المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك إلى القاهرة غدا الخميس، بعدما استغل فترة الراحة للسفر إلى الخارج.
أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجارى ، مع الاتحاد الكورى متضمنة السفر على متن طائرة خاصة لتسهيل عودة البعثة عقب المباراة مباشرة فجر يوم 15 يونيو ، إلى القاهرة وانضمام اللاعبين لأنديتهم والاستعداد لاستئناف بطولة الدورى الممتاز .