القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 /6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، والتى يأتى أبرزها وصول محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، للانضمام لمعسكرمنتخب مصر استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا.