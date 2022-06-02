شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله رسميا.. كشف حساب حلمى طولان مع إنبى فى موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مسيرة حلمى طولان مع إنبى بعد موسمين ونصف قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، حيث تولى قيادة الفريق في أكتوبر 2019 ليرحل رسميا اليوم الأربعاء مكتفيا بالفترة التي قضاها مع النادى، ويقرر تجديد طموحه مع ناد آخر.

وإجمالا خاض حلمى طولان مع إنبى 88 مباراة حقق 30 فوزا وتعادل في 35 مباراة بينما خسر في 23 مواجهة، وفى الموسم الحالي خاض الفريق البترولى تحت قيادته 21 مباراة احتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

ونجح حلمى طولان في قيادة فريق إنبى للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة هذا الموسم، كما استطاع أن يكون ندا قويا للنادى الأهلى وخسر منه في اللحظات الأخيرة من المباراة بنتيجة 2 / 1.

ودخل أحمد كشرى المدير الفني السابق للإنتاج الحربى، ومجدى عبد العاطى مدرب فاركو السابق، دائرة الترشيحات مع جورفان فييرا المدير الفنى السابق للإسماعيلى والزمالك لخلافة حلمى طولان في فريق إنبى، بعد أن أعلنت إدارة النادى البترولى رحيله عن الفريق مكتفين بالفترة السابقة التي قاد فيها الفريق.

واستقرت إدارة نادى إنبى على إجراء بعض التغييرات في الجهاز الفني للفريق البترولى ليقود اللاعبين في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام، لا سيما أن المنافسة في مسابقة الدورى المصرى صعبة هذا الموسم.