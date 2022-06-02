شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها إعلان أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى توجيه الشكر لحلمى طولان المدير الفنى للفريق، على الفترة التى قضاها داخل أسوار الفريق البترولى.

أعلن أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى توجيه الشكر لحلمى طولان المدير الفنى للفريق على الفترة التى قضاها داخل أسوار الفريق البترولى.

أثبتت الاشعة التي خضع لها أبو بكر حمزة الجمل، لاعب النادي الإسماعيلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

يجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.

الزمالك يكرر تجربة مصطفى محمد و أحمد فتوح نهاية الموسم

استقرت إدارة نادي الزمالك على إعارة عدد من لاعبي فريق الشباب وفريق الأمل إلي أندية الدوري الموسم المقبل، وذلك لاكسابهم مزيدا من خبرات المشاركة في المباريات، حتي يتمكن النادي من الاستفادة منهم فنيا في المواسم المقبلة.

طرح تذاكر مباراة مصر و غينيا اليوم بموقع تذكرتى

أعلن مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بتصفيات كأس الأمم الافريقية اليوم على موقع تذكرتى و المقرر لها يوم 5 من الشهر الجارى .

إيهاب جلال يعقد مؤتمرًا صحفيا للكشف عن اللاعبين المشاركين فى ودية كوريا

يعقد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في ودية الفراعنة أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري و الاستقرار على الأسماء يوم السبت المقبل .

الأهلي يُجهّز لعقد مؤتمر صحفى عالمى لكشف تفاصيل أزمة نهائى أفريقيا

يجهز مسئولو النادي الأهلي لإقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب الانتهاء من مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، لكشف كواليس قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة النهائي الأفريقي وعدم إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي.