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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 1-6-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها ترقب مسئولو النادى الأهلى فسخ السويسرى رينيه فايلر تعاقده مع فريق كاشيما إنتلرز، أثر تعرضه لخسارة مفاجئة أمام مضيفه إف سي طوكيو 1 /3 قد تهددد طموحه فى الفوز بلقب الدوري الياباني الممتاز.

الأهلي يدرس الاعتماد على كريم فؤاد في الجبهة اليمنى بعد تراجع أداء هاني

يدرس الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، والمشاركة أساسيا في مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني بعد تراجع مستوى الأخير بشكل ملحوظ، مع إحالة الأخير إلى دكة البدلاء بسبب فشل استغلال كل الفرص التي حصل عليها.

الأهلى يترقب فسخ فايلر تعاقده مع كاشيما الياباني

يترقب مسئولو النادى الأهلى فسخ السويسرى رينيه فايلر تعاقده مع فريق كاشيما إنتلرز، أثر تعرضه لخسارة مفاجئة أمام مضيفه اف سي طوكيو 1 /3 قد تهددد طموحه فى الفوز بلقب الدوري الياباني الممتاز الذى يتصدره حتى الجولة السادسة عشر مقاسمة مع منافسه كاواساكي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين فقط عن يوكوهاما صاحب المركز الثالث.

كثُر الحديث عن مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد إخفاق الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه، عقب الخسارة من الوداد المغربي في نهائي البطولة الإفريقية.

يتواصل الجهاز الطبي للأهلي مع نظيره في جهاز منتخب مصر لإطلاع الأخير على حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، بعدما تم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتيه بتصفيات أمم إفريقيا ضد غينيا وإثيوبيا وبعدهما اللقاء الودية أمام كوريا الجنوبية.

يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في تجهيز المغربي بدر بانون مدافع الفريق للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب طويلة استمرت أكثر من 5 شهور، بسب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بعدما غاب عن صفوف فريقه منذ آخر مباراة خاضها مع الأهلي في السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي في ديسمبر الماضي.

ارتفاع أسهم فايلر فى العودة لقيادة الأهلي وخلافة موسيمانى ارتفعت أسهم عودة السويسرى فايلر لقيادة الأهلى وخلافة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالى الذى زادت التكهنات حول مصيره من الاستمرار في منصبه أو الرحيل بعد الإخفاق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة من الوداد المغربي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، لاسيما بعد تراجع أداء الفريق الأحمر في الفترة الماضية سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

قال الإعلامى أحمد شوبير أن قرار المحكمة الرياضية بقبول طعن عبد الله السعيد في أزمته مع النادى الاهلى ، يعنى أن اللاعب سيكون الحكم لصالحه على الأقرب .

طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.

استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات اللجنة المنظمة لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا "كازابلانكا 2022" بسبب المضايقات التي تعرضت لها البعثة الرسمية للفريق الأحمر خلال الدخول إلى استاد مركب محمد الخامس لحضور نهائي دوري ابطال بين الأهلي والوداد والذي فاز فيه الأخير بهدفين نظيفين.