شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص بالورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد الكرة استقبالا خاصا بالورود لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قائد المنتخب الوطني، لدى وصوله اليوم إلى مطار القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

ووصل نجم ليفربول الإنجليزي على متن الطائرة القادمة من دبي، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج صالة الوصول.

ويجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى قائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.

وغاب محمد صلاح عن انطلاق معسكر منتخب مصر، حيث كان فى راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتى تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شىء.



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح