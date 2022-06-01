شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 6 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها عودة الفريق الكروى للتدريبات استعدادا لمواجهة الداخلية ، وفتح باب الإعارة أمام بعض اللاعبين من أجل إكسابهم الثقة على أن يعودوا للتدريبات الموسم بعد الماضى .

الزمالك يكرر تجربة مصطفى محمد و أحمد فتوح نهاية الموسم

استقرت إدارة نادي الزمالك على إعارة عدد من لاعبي فريق الشباب وفريق الأمل إلي أندية الدوري الموسم المقبل، وذلك لاكسابهم مزيدا من خبرات المشاركة في المباريات، حتي يتمكن النادي من الاستفادة منهم فنيا في المواسم المقبلة.

فيريرا يحارب ارتفاع درجة الحرارة فى مران الزمالك .. اعرف ماذا فعل

قام البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك باتخاذ قرار خاص لمحاربة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والذى عانى منه اللاعبين خلال تدريبات اليوم.

شيكابالا فى تدريبات الزمالك وفيريرا يضم 8 لاعبين من فريق الأمل

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وكان "شيكابالا" يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي أدى على إثرها برنامجا تأهيليا منفردا خلال الفترة الماضية.

عمر السعيد يعود لتدريبات الزمالك بعد الشفاء من الإصابة

شارك عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة ، بشكل طبيعي، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

يراقب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، تدجريبات فريق الأمل الذى يضم اللاعبين الشباب فى نادى الزمالك تحت أشراف أسامة نبيه، وذلك لمتابعة مستوى اللاعبين المميزين وتصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.