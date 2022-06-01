شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. إنبى يعلن رحيل حلمى طولان رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى توجيه الشكر لحلمى طولان المدير الفنى للفريق على الفترة التى قضاها داخل أسوار الفريق البترولى.

وغاب حلمى طولان عن مران الفريق البترولى اليوم الأربعاء بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقرت إدارة نادى إنبى على إجراء بعض التغييرات في الجهاز الفني للفريق البترولى ليقود اللاعبين في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام لا سيما أن المنافسة في مسابقة الدورى المصرى صعبة هذا الموسم.

ويحتل فريق إنبى المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر رحيل حلمى طولان عن إنبى قبل الإعلان الرسمى من جانب إدارة النادى، طالع من هنا حلمى طولان يقترب من الرحيل عن إنبى وفييرا مرشح لخلافته