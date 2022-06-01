شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. الزمالك أكثر الأندية تحقيقا للفوز بـ14 انتصارا والأقل تعادلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت بطولة الدورى الممتاز هذه الأيام بسب الأجندة الدولية، والتي يستعد خلالها منتخب مصر لمباراتى غينيا وإثيوبيا في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وخلال هذه الفترة نستعرض أرقام تحققت في بطولة الدورى خلال الجولات التي لعبت حتى الآن، سواء أرقام للأندية أو اللاعبين أو سلسة الانتصارات أو الهزائم.

الزمالك

يتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 44 نقطة جمعها من 21 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 20 هدفا.

ويعد الزمالك أكثر أندية الدورى تحقيق للانتصارات برصيد 14 فوزا، كما أنه الأقل تعادلا، حيث تذوق طعم التعادل في مباراتين فقط، كما يمتلك الزمالك أقوى هجوما بالتساوى مع الأهلى بعدما سجل 34 هدفا ولكن في 21 مباراة وهو نفس رصيد الأهلى في 16 مباراة فقط.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.