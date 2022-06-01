شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مجدى عبد العاطى من تدريب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي عبد العاطي المدير الفنى السابق لفاركو موقفه عن كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن مفاوضات إدارة نادي الترسانة معه لقيادة الفريق في الموسم القادم خلفا لطارق السيد المقرر رحيله عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربى الجمعة المقبل .

وقال عبدالعاطي أنه لن يخوض تجربة التدريب في القسم الثاني مرة أخرى بعد صعوده الموسم الماضى مع فاركو ، مؤكدا أنه ينتظر وصول عرض رسمى من إحدى الأندية بالدورى خاصة وأنه قاد فاركو بالإيجيبشين ليج بالإضافة لأسوان .

كانت أنباء قد انتشرت بشكل قوي خلال الساعات الماضية عن وجود مفاوضات من مسئولى الترسانة مع مجدي عبدالعاطي واقترابه من قيادة الفريق في الموسم القادم .

وصعد مجدى عبد العاطى مع فاركو بداية الموسم الحالي وخاض مع الفريق مباريات بالدورى حتى رحل وتم التعاقد مع البرتغالى نونو الميدا .