شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي سموحة يخضع للتأهيل و3 أندية يعتذرون عن خوض وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رباعى سموحة، الهانى سليمان حارس المرمى ، مروان حمدى ، أحمد حمص وأحمد بيكهام للتأهيل بسبب الكدمات التي تعرضوا خلال تدريبات الفريق الأخيرة حيث يسعى الجهاز الطبى لسرعة تجهيزهم استعدادا للمباريات المقبلة.

وطلب عبد الحميد بسيونى،المدير الفنى لفريق سموحة، إقامة ثلاث مباريات ودية خلال أيام 5 و7 و10 يونيو،وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة فى فترة الإعداد المصغرة التى بدأها بالأمس والمشاركه فى الوديات الثلاثه قبل إعلان أسماء الراحلين عن الفريق.

وتواصل عبد البارى المليجى المدير الإدارى لسموحة بأندية الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدي وفاركو لمعرفة إمكانية إقامة مباريات ودية معهم، خاصة أن جميع أندية الدرجة الثانية مشغولة فى المباراة النهائية والأسبوع الأخير للدورى، قبل أن يقدموا اعتذارهم مما دفع الإدارة للتوجه إلى أنديه الشركات لإقامة الوديات.

ويخوض الفريق السكندرى تدريباته غدا ولأول مرة في الخامسة فجرا، بينما يخوض التدريب الثانى فى الثالثه والنصف عصرا ومن المقرر أن يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وعمل فترة إعداد مصغرة يخوض خلالها ثلاث وديات للحكم النهائى على مصير اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق.

وقال بسيونى: "فضلت الانتظار وعدم التسرع بالحكم على أى لاعب إلا بعد الحكم الكامل عليه وأخذ فرصته كاملة، وعقب فترة الإعداد سنتقدم بتقرير مفصل عن حالة كل لاعب ويبقى الحكم النهائى لمجلس الإدارة.

وأضاف بسيونى: "الفترة المقبلة وهى شهرين ستكون فترة صعبة ومباريات متقاربة وسنعطى اللاعبين الراحلين الفرصة للبحث عن نادٍ جديد،وخطف نادى إنبى تعادلا قاتلا من سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.