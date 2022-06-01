شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستأنف تدريباته استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق نادي إيسترن كومباني الرياضي تدريباته اليوم الأربعاء تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني ، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة عقب عقب التعادل مع فيوتشر في الجولة الحادية والعشرون.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني و بدني ممكن للخروج من منطقة الهبوط .

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم 15 يونيو الجاري.