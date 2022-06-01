شكرا لقرائتكم خبر عن فرج بعد التأهل لنصف نهائى بطولة الجونة للإسكواش: المصريون بيقطعوا بعض فى الملعب وبرة حبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية، بعد فوزه على مواطنه مروان الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف التاسع بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-6, 12-10, 11-7.

وعقب المباراة، أكد علي فرج في تصريحات صحفية، أن العلاقة التي تجمع اللاعبين المصريين مختلفة عن باقي اللاعبين، وقال فرج: داخل الملعب يسعى كل لاعب إلى تحقيق الفوز وهذا أمر طبيعي، ولكن خارج الملعب نحن أصدقاء وتربطنا علاقة قوية، بعد تتويجي ببطولة العالم عقب الفوز على محمد الشوربجي كان مروان الشوربجي شقيقه أول من هنأني بالفوز بعد المباراة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر يونيو الجارى،واستعاد البطل المصري على فرج لاعب وادى دجلة، عرشه على صظارة التصنيف العالمي ، بعدما تراجع عن المركز الأول لثلاثة أشهر هيمن خلالها النيوزيلندي بول كول على الصدارة ، إلا أن تتويج علي فرج ببطولة العالم في مايو الماضي ضمن الصدارة للاعب وادي دجلة.

وتراجع النيوزيلاندى بول كول إلى المركز الثاني، وحافظ محمد الشوربجي على تواجده بالمركز الثالث، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وكذلك مازن هشام لاعب وادي دجلة بالمركز الثامن، ومروان الشوربجي بالمركز التاسع وفارس الدسوقي بالمركز العاشر.

يذكر أن البطل المصري علي فرج توج خلال مايو الماضي ببطولة العابم للاسكواش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي ، ليستعيد فرج صدارة التصنيف العالمي ، ويضم اللقب الثالث ببطولة العالم إلى ألقابه التي حصدها خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج لاعب وادي دجلة، ببطولة العالم في ثلاث نسخ أعوام، 2019،2021، 2022.