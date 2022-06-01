شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 /6 /2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، والتى يأتي أبرزها توقيع عقود مباراة منتخب مصر مع كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري.
شيكابالا فى تدريبات الزمالك وفيريرا يضم 8 لاعبين من فريق الأمل
انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.
غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، القاهرة إلى المغرب منذ قليل بعد الحصول على موافقة النادى، وذلك لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدربين الأفارقة.
يخضع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك و منتخب مصر لاختبار طبى تحت إشراف طبيب المنتخب لمعرفة مدى شفائه وتحسن حالته عقب تعرضة لحادث سير قبل الانضمام الى معسكر الفراعنة أستعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية القادمة 2023 لتحديد مصيرة من التواجد أو الاتبعاد .