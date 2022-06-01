حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1 /6 /2022

غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، القاهرة إلى المغرب منذ قليل بعد الحصول على موافقة النادى، وذلك لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدربين الأفارقة.

اختبار طبى لـ"فتوح" بمعسكر المنتخب لمعرفة مدى شفائه عقب حادث السير يخضع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك و منتخب مصر لاختبار طبى تحت إشراف طبيب المنتخب لمعرفة مدى شفائه وتحسن حالته عقب تعرضة لحادث سير قبل الانضمام الى معسكر الفراعنة أستعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية القادمة 2023 لتحديد مصيرة من التواجد أو الاتبعاد .