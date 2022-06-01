شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق على غينيا بـ64 مليون يورو فى القيمة التسويقية قبل موقعة التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، لمواجهة غينيا وإثيوبيا المقرر لهما يومى 5 و9 يونيو الجارى فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب غينيا في التاسعة مساء الأحد المقبل، في أولى مباريات الفراعنة في تصفيات كأس أفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار، في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولى في حضور 40 ألف مشجع.

ويتفوق منتخب مصر في القيمة التسويقية على منتخب غينيا قبل موقعة الأحد المقبل، حيث تبلغ قيمة لاعبى الفراعنة 160.6 مليون يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية للاعبى غينيا 96.7 مليون يورو.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.