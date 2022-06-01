شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للجمباز يشارك فى بطولة البحر المتوسط للناشئين بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطنى للجمباز فى بطولة البحر المتوسط للناشئين فى الجمباز الفنى رجال والجمباز الإيقاعى، والتى تستضيفها تركيا، حاليا فى مدينة ميرسين وحتى 5 يونيو الجارى.

ويتنافس فى الجمباز الفنى رجال عدد 9 دول وهي مصر وتركيا وإيطاليا والجزائر وإسبانيا وفرنسا والأردن والبرتغال والمغرب.

كابتن جمال مطر المدير الفنى وكابتن شريف جودت مدربا والحكم كابتن مصطفى عمر، واللاعبين مصطفى وليد ويحيى زكريا وعبدالرحمن رضا.

ويتنافس فى بطولة الجمباز الإيقاعى عدد 11 دولة وهي: مصر وفرنسا وسان مارينو واسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والجزائر وقبرص ومونتنيجرو وتركيا.

وتضم بعثة بعثة المنتخب الإيقاعى: المدربة ميار رجب والحكمة سارة غنيم، واللاعبات عاليا أسامة ولامار البحيرى وعبير مدحت.

وتأتى البطولة فى إطار التجهيزات الفنية من اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين استعداد للبطولة الافريقية للناشئين التى تستضيفها مصر يوليو المقبل.

ووضع اتحاد الجمباز خطة اعداد شاملة لجميع منتخبات الناشئين فى كل أفرع اللعبة من اجل اكتساب الخبرات للمشاركة فى البطولات القارية والدولية.