شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. الأهلى أقل الأندية لعبا وهزيمة والأقوى هجوما ودفاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت بطولة الدورى الممتاز هذه الأيام بسب الأجندة الدولية، والتي يستعد خلالها منتخب مصر لمباراتى غينيا وإثيوبيا في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وخلال هذه الفترة نستعرض أرقاما تحققت في بطولة الدورى خلال الجولات التي لعبت حتى الآن، سواء أرقام للأندية أو اللاعبين أو سلسة الانتصارات أو الهزائم.

يعد النادى الأهلى أقل فرق الدورى لعبا للمباريات بسبب مشاركته في بطولة دورى أبطال أفريقيا، التي خسرها أمام الوداد المغربى بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب، حيث لعب 16 مباراة فقط حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

وخاض النادى الأهلى 16 مباراة في الدورى كان آخرها الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف، حيث جمع خلال 16 مباراة 37 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة واحدة كانت أمام المصرى، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويمتلك النادى الأهلى أقوى هجوم في بطولة الدورى حتى الآن بـ34 هدفا بالتساوى مع الزمالك، كما يملك أقوى خط دفاع في المسابقة باستقباله 11 هدفا فقط، كما أنه أقل الأندية هزيمة، حيث لم يذق طعم الهزيمة إلا مرة واحدة كانت أمام المصرى.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجارى على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021، وهو اللقاء الأول للمارد الأحمر بعد خسارة اللقب الأفريقي.