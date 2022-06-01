الأزمة المالية تُجبر برشلونة على تأجير ملعبه للجماهير

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني، عن فتح أبواب ملعبه الشهير "كامب نو" لمن يرغب من الجماهير في لعب مباراة على أرضية الملعب.

وعاش برشلونة موسماً صعباً 2021-2022، أنهاه بشق الأنفس في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن البطل ريال مدريد.

وتعد هذه التجربة سابقة في تاريخ النادي "الكتالوني"، والأولى من نوعها في القارة الأوروبية، حيث لم يسبق لأي نادٍ القيام بذلك.

وفي تفاصيل هذه الخطوة، أوضح برشلونة عبر متجره الإلكتروني، أنه سيقوم بتأجير ملعب "كامب نو" لمدة 60 دقيقة، لإقامة مباراة للجماهير.

ويتعين على من يريد المشاركة في هذه التجربة الفريدة، دفع 300 يورو عن كل لاعب مشارك، وذلك في الفترة من بين 6 و11 يونيو/حزيران 2022.

وحسب ما أعلنه برشلونة، فإن اللاعبين سيكون بإمكانهم استخدام غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق الأول قبل وبعد المباراة.

كما سيُجري المشاركون عمليات الإحماء على أرضية الملعب لمدة 15 دقيقة، قبل انطلاق المباراة، على أن يشارك اللاعب الواحد ما لا يقل عن 40 دقيقة من اللعب المتواصل.

وذهب النادي إلى أبعد من ذلك، حين كشف أن المشتركين سيخرجون من النفق المؤدي لغرف الملابس معاً، كما يفعل اللاعبون في المباريات الرسمية سواء في الدوري الإسباني أو في كأس الملك أو دوري أبطال أوروبا.

وإضافة إلى كل ما ذُكر، أكد النادي أن المبلغ الذي سيدفعه اللاعبون المشاركون، يتضمن توفير الحكام والمدربين والمياه والتدخل الطبي، فضلاً عن جولة في متحف الملعب.

الديون تعصف ببرشلونة

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أعلن في أغسطس/آب 2021، قيمة ديون النادي التي وصلت إلى مليار و350 مليون يورو.

وكشفت شبكة Deloitte الاقتصادية الأمريكية، في أحدث تقرير لها، أن برشلونة يتصدر قائمة الأندية الأوروبية التي تعاني من الديون.

وتساوى الرقم الذي كشفت عنه الشبكة الأمريكية مع الرقم الذي أعلنه لابورتا، بينما جاء نادي يوفنتوس الإيطالي في المركز الثاني، بمديونية وصلت إلى 900 مليون يورو.

وجاء توتنهام هوتسبير ثالثاً بـ826 مليون يورو، ثم إنتر ميلان الإيطالي بـ702 مليون يورو، ومن بعده جاره ميلان بـ666 مليون يورو، وريال مدريد في المركز السادس بـ662 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة ودَّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات لأول مرة منذ 20 عاماً في موسم (2000-2001)، بحلوله ثالثاً في المجموعة الخامسة التي ضمت بايرن ميونيخ وبنفيكا ودينامو كييف.

وانتقل الفريق الكتالوني للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، وأُقصي من الدور ربع النهائي أمام آينتراخت فرانكفورت، بخسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-4.

كما ودّع الفريق منافسات كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-3 من الدور ثمن النهائي، وهي النتيجة ذاتها التي هُزم فيها من ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

(وكالات)