سهرات خاصة رفقة نساء أخريات .. شاكيرا تضبط بيكيه أثناء خيانته لها وتطلب الإنفصال

الشارقة - اميمة ياسر - رصدت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل أزمة عاطفية بين النجم الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب فريق برشلونة وزوجته شاكيرا، خلال الساعات الأخيرة، والتي لفتت أنظار الصحافة الإسبانية حول أسباب الخلاف بين الطرفين في الوقت الحالي.

وأوضحت شبكة EL Periodico الإسبانية، أن جيرارد بيكيه لديه أزمة مع زوجته المغنية شاكيرا؛ بسبب أنها ضبطته يخونها، ويحاول الطرفان إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام.

وأضافت الصحيفة أن شاكيرا ستنفصل عن بيكيه بعد خيانته لها، إضافة لقضاء اللاعب سهرات خاصة رفقة نساء أخريات، وذلك بصحبة زميله في الفريق ريكي بوج، وهو ما كشف عنه عدد من مقاطع الفيديو.

وكان بيكيه أعلن ارتباطه بشاكيرا عام 2011، وأنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن رغم علاقتهما الطويلة.