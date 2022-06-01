شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لا يعرف الخسارة أمام غينيا منذ 46 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، لمواجهة غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 5 و9 يونيو الجارى فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب غينيا في التاسعة مساء الأحد المقبل، في أولى مباريات الفراعنة في تصفيات كأس أفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار، في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولى في حضور 40 ألف مشجع.

ويمتلك منتخب مصر الأفضلية أمام منتخب غينيا، حيث لم يعرف الفراعنة الهزيمة أمام غينيا منذ ما يقرب من 46 عاما، حيث تعد آخر هزيمة للمنتخب أمام غينيا في 11 مارس عام 1976 في كأس أمم أفريقيا، وتحديدا بالمباراة النهائية، وانتهت بهزيمة المنتخب 4 /2، كما أن آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في 16 يناير 2019 في مباراة ودية انتهت بفوز المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.