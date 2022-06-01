شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يقترب من الرحيل عن إنبى وفييرا مرشح لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى من الرحيل عن الفريق البترولى بعدما أبدى المدرب رغبته في تجديد طموحه مع نادى أخر يتولى تدريبه في الموسم الجديد من الدورى المصرى الممتاز.

وتواصل طولان مع إدارة نادى إنبى وأبلغهم برغبته في الرحيل عن الفريق البترولى خصوصا أنه شعر بأنه قدم مهمته على أكمل وجه مع الفريق البترولى رغم قلة الإمكانيات إلا أنه استطاع التفوق على أندية كبيرة في الدورى العام.

وغاب حلمى طولان عن مران الفريق البترولى اليوم الأربعاء بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واجتمع مجلس إدارة نادى إنبى لوضع الرتوش النهائية على رحيل حلمى طولان عن الفريق البترولى وتحديد البديل له حيث فضل بعض أعضاء مجلس الإدارة التعاقد مع مدير فنى أجنى وبالتحديد البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى السابق للإسماعيلى والزمالك، إلا أن بعض الأخر فضل التعاقد مع مدرب مصري.

واستقرت إدارة نادى إنبى على إجراء بعض التغيرات في الجهاز الفني للفريق البترولى ليقود اللاعبين في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام لا سيما أن المنافسة في مسابقة الدورى المصرى صعبة هذا الموسم.

ويحتل فريق إنبى المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.