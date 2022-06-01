شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مواجهة الزمالك الأخيرة لـ سيد عيد مع الداخلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الداخلية الذى ضمن العودة مجددا للدورى الممتاز في الموسم المقبل، بعدما تصدر مجموعة القاهرة والقناة برصيد 66 نقطة بفارق 12 نقطة عن بتروجت صاحب الوصافة، مواجهة الفريق أمام الزمالك في دور الـ32 في كأس مصر لتحديد مصير الجهاز الفني بقيادة سيد عيد.

ونجح سيد عيد في قيادة الداخلية للعودة مجددا للدورى الممتاز، مما أدى إلى تلقيه العديد من العروض في دورى القسم الثانى، والتى يأتي في مقدمتها عرضا نادى زد ووادى دجلة اللذين يرغبان في الظفر بخدمات المدرب المخضرم بدورى المظاليم.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي، المشرف على الكرة بنادي الداخلية، أن هناك مفاوضات جارية مع سيد عيد، المدير الفني للفريق، لاستمراره مع الفريق بالدوري بعد تحقيق حلم الصعود، موضحا أن الأمور لم تتضح حتى الآن، وسيتم عقد جلسة حاسمة عقب لقاء الزمالك المقرر لها 13 يونيو الجارى سواء بالاستمرار أو الرحيل.

ويتصدر نادى الداخلية مجموعة القاهرة والقناة برصيد 66 نقطة بعد مرور 29 جولة حتى الآن فى إطار منافسات القسم الثانى، بفارق 11 نقطة عن بتروجت صاحب المركز الثانى برصيد 55، ليضمن التأهل والعودة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.