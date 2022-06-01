شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة وتؤكد: اللقب مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وفازت نور الشربيني على منافستها سيفا سيفسنجاري بنتيجة 3/0 في مباراة سريعة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-3.

وعقب المباراة أكدت نور الشربيني في تصريحات صحفية، أنها تتمنى أن يكون اللقب مصري، وأشارت الشربيني إلى أن فترة الراحة التي حصلت عليها خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة ساهمت في تطور مستواها بشكل كبير بخاصة مع ضغط المباريات.

وتنتظر نور الشربيني الفائز من مباراة هانيا الحمامي والنيوزيلندية جويل كينج والتي تقام بمنافسات الدور ربع النهائي.

وكانت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة رقم 14، نجحا في التأهل إلى الدور نصف النهائي.