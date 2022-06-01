الامارات | بوهندي: الأولمبي عينه على انطلاقة إيجابية أمام اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن بوهندي: الأولمبي عينه على انطلاقة إيجابية أمام اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم سلسلة تحضيراته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لمواجهته الأولى في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً أمام منتخب اليابان الجمعة المقبل لحساب المجموعة الرابعة. ويؤدي منتخبنا تدريباته تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وجهازه الفني المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، حيث يحرص الجهاز الفني للمنتخب على تجربة مجموعة من الخطط التكتيكية وأساليب اللعب، والتنبيه على لاعبي الأبيض بأهمية التواصل بينهم خلال الحصص التدريبية والمباريات.

ويحرص الجهاز الإداري على التحدث مع اللاعبين بشكل يومي خلال الاجتماعات التي تعقد في فندق إقامة المنتخب وملاعب التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال هذه الفترة المهمة، والاستفادة من الحصص التدريبية واتباع تعليمات الجهاز الفني.

وقال مدير المنتخب جمال بوهندي إن "الأولمبي عينه على انطلاق إيجابية في البطولة أمام اليابان. وتابع: تركيزنا منصب على المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الياباني في بداية مشوار المنتخب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، نظراً لأهمية هذه المباراة التي تُعد بمثابة انطلاقة أولى لمنتخبنا ضمن المجموعة التي تضم كذلك منتخبي السعودية وطاجيكستان.

وأكد مدير المنتخب أهمية المباراة الافتتاحية أمام اليابان التي يسعى من خلالها المنتخب لبداية إيجابية في البطولة، آملاً أن يكون الفوز حليف الأبيض الأولمبي في أول مواجهة، مضيفاً أن الحصول على أول ثلاث نقاط سيدعم المنتخب كثيراً في بداية مشواره بالبطولة.

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