الامارات | ماكرون يدعو للشفافية بشأن حوادث استاد فرنسا خلال قمة "ليفربول وريال مدريد"

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو للشفافية بشأن حوادث استاد فرنسا خلال قمة "ليفربول وريال مدريد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة إلى "الشفافية" بشأن الحوادث التي وقعت في استاد فرنسا قبل جلسة استماع منتظرة في مجلس الشيوخ لوزيري الداخلية جيرالد دارمانان والرياضة أميلي أوديا-كاستيرا. واعترفت أوليفيا غريغوار المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء بانه كان "يمكن بالتأكيد أن يكون أداؤنا أفضل" وذلك في ما يتعلق بقمة ناديي ليفربول الانجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، والذي أسفر عن فوز الريال باللقب بعد التفوق 1-0 في المباراة النهائية. ويأتي ذلك مع تواصل الجدل حول الفوضى التي حدثت السبت على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا. وقالت إن رئيس الدولة طالب الحكومة بالتحلي "بالشفافية وكشف الوقائع ومقترحات حتى لا تتكرر وبتحسين القدرة على الرد".

واضافت أن ما ينتظره الرئيس صار أقرب إلى "هاجس" لديه داعية إلى "بعض الهدوء وإن كانت الأمور تحتاج إلى تحسين". ومع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 12 و19 يونيو، اتخذت القضية منحى سياسيا وأثارت شكوكا في قدرة فرنسا على تنظيم حدثيين رياضيين مهمين قبل عام من كأس العالم للروغبي في 2023 والألعاب الأولمبية في باريس بعد عامين.

وقالت غريغوار "هل فرنسا دولة عظيمة قادرة على استضافة أحداث رياضية دولية كبرى؟ نعم وأربع مرات نعم". وسيرد الوزيران على أسئلة أعضاء لجنتي القانون والثقافة خلال جلسة مفتوحة للصحافة تُنقل مباشرة على الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ. وحذر رئيس لجنة القوانين فرانسوا نويل بافيه (حزب الجمهوريين، يمين) في تصريح لإذاعة فرانس انفو "ما سنحاول معرفته هو: أين تكمن المسؤوليات وخصوصا أين تكمن الصعوبات". وما زال الجدل محتدما حول إجراءات الحفاظ على النظام على هامش أهم مباراة في الموسم في أوروبا.

وأعلن المدير التنفيذي للنادي الإنكليزي بيلي هوغان أن منصة لجمع شهادات أنصار الفريق تم إنشاؤها الإثنين تلقت خمسة آلاف رد خلال 24 ساعة. واضاف أن ما قرأه "روّعه"، موضحا أن "رجالا ونساء وأطفالا وأصحاء وآخرين عوملوا بشكل عشوائي خلال نهار السبت". وأعرب عن أسفه لحدوث ذلك.

ومنذ مساء السبت يحمل جيرالد دارمانان وأميلي أوديا كاستيرا المشجعين البريطانيين مسؤولية الفوضى بسبب "عمليات احتيال كبيرة ومنظمة لبيع تذاكر مزيفة".

وقال دارمانان "كان هناك بين ثلاثين وأربعين ألف مشجع إنكليزي في استاد فرنسا إما بدون تذكرة أو بتذاكر مزورة". واثارت هذه الأرقام جدلا واسعا في فرنسا وبريطانيا على حد سواء.

أدى هذا الوضع بحسب السلطات، إلى ازدحام شديد بالقرب من استاد فرنسا وفلتان وتدخل للشرطة لم يتسبب في وقوع إصابات خطيرة. ودانت مارين لوبن الأربعاء ما اعتبرته "كذبة خطيرة"، معتبرة أن جيرالد دارمانان "يجب أن يفكر بنفسه بالرحيل". وقال النائب الأوروبي لليسار الراديكالي مانويل بومبار من حزب فرنسا المتمردة لشبكة "فرانس إنفو" إن "وزيرا يكذب هو نبأ سيء ولا يبشر بالخير للسنوات الخمس المقبلة".

لكن غريغوار قالت إن دارمانان ما زال يتمتع "بثقة رئيس الجمهورية". ودافع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن الإجراءات المعززة حول الملعب. وكشفت مصادر قريبة من الملف أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم قدرا ب"2800" عدد "التذاكر المزيفة التي تم مسحها ضوئيًا" السبت، مؤكدة بذلك معلومات بثتها إذاعة مونتي كارلو للرياضة.

لكن بين هذه التذاكر التي اعتبرت مزيفة قد تكون هناك تذاكر صحيحة لم تُفعل بشكل سليم حسب بيار بارتيليمي محامي مجموعات مشجعين فرنسيين كانوا حاضرين في الملعب السبت. أما أجهزة الاستخبارات فقد حذرت السلطات في 25 مايو من وجود "حوالى خمسين ألف مشجع انكليزي" لن يكونوا "حاملي تذاكر". قضائيا، حكم على ثلاثة رجال أجانب في وضع غير نظامي الثلاثاء بالسجن بين ستة أشهر مع وقف التنفيذ وعشرة أشهر لأعمال سرقة استهدفت مشجعين.

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