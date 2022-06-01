«المبعد» يهدد الرائد باللجوء للفيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مدرب فريق الرائد المبعد حاليا عن تدريب الفريق، البرتغالي جواو بيدرو سوزا تقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب فيها بتسديد كامل قيمة عقده التدريبي الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وكانت إدارة النادي أبعدت بيدور عن تدريب الفريق بعد تصريحاته الغاضبة التي أطلقها عقب خسارة الفريق أمام النصر 0/ 3 في الجولة قبل الماضية والتي قربت الرائد من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وتناقلت وسائل إعلام برتغالية من بينها صحيفة Record، وضع المدرب، وقالت إن إدارة الرائد أنهت مهمته من جانب واحد.

على الصعيد نفسه، سلمت إدارة النادي حيثيات قرارها لمحامي النادي لتجنيبه الخسائر المالية ودفع الشرط الجزائي، مؤكدة أن المدرب خالف القواعد العرفية بإطلاق تصاريح فضائية مخالفة للواقع بعد أن قلل من شأن اللاعبين وتأكيد أن بعضهم لا يلتزم بالحصص التدريبية، بجانب افتقادهم للتضحيات والإخلاص لشعار الفريق وتفكيرهم في استمرار عقودهم الاحترافية وضمان تسلم رواتبهم، وهو ما عده النادي غير صحيح.

وكشفت «مكة» أن إدارة الرائد بصدد التعاقد مع مدرب «موقت» للجولتين المصيريتين المتبقيتين للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي وأبها، واللتين على ضوئهما سيتحدد مصير الفريق بالبقاء في دوري المحترفين أو الهبوط لدوري الأولى.

ويحتاج الرائد إلى 4 نقاط على أقل تقدير لضمان البقاء (فوز وتعادل) بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى المهددة بالهبوط.

وتسعى الإدارة برئاسة فهد المطوع إلى التعاقد مع مدرب ضليع بالدوري السعودي خلال فترة التوقف الحالية في محاولة لإعادة تأهيل الفريق لتفادي السقوط لدوري الأولى، ويبرز من بين تلك الأسماء، المدرب نورالدين بن زكري، والصربي الكسندر اليتش اللذان سبق وأن دربا الفريق قبل مواسم عدة وساهما في بقائه، إلى جانب المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي.

وكان مدرب درجة الشباب البرتغالي برونو مورينهو تسلم قيادة الفريق موقتا.

وسيعاود الفريق تدريباته اليوم على ملعبه بعد أن نال اللاعبون إجازة خلال الأيام الخمسة الماضية.