الأخضر الأولمبي يكمل رسم خطة افتتاحية آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى المنتخب السعودي تحت 23 عاما أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند ثاني تدريباته ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

وأجرى مساء أمس حصته التدريبية على ملعب كيباري، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية، بمشاركة جميع اللاعبين، تقدمهم أحمد الغامدي وسعد بالعبيد اللذان لحقا بالبعثة أمس الأول بعد استدعائهما من قبل الجهاز الفني بديلين عن اللاعبين مصعب الجوير ومهند الشنقيطي، الذين تم استبعادهما بناء على التقارير الأولية لحالتيهما الصحية المرسلة من نادييهما.

ويواصل المنتخب اليوم تدريباته تحضيرا لمواجهة منتخب طاجيكستان في أولى مبارياته ضمن كأس آسيا يوم الجمعة المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلا باللجنة المنظمة للبطولة، عقد اجتماعا ترحيبيا ببعثة الأخضر في مقر إقامتها بالعاصمة الأوزبكية طشقند، شرحت خلاله اللجنة التعليمات المتعلقة بالبطولة، والتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.

كما سلمت اللجنة المنظمة، قائد المنتخب سعود عبدالحميد على هامش الاجتماع درع المشاركة في البطولة.

أعقب ذلك اجتماع مصغر مع الطاقم الإداري للمنتخب الوطني نوقش خلاله عدد المواضيع اللوجستية والتنظيمية، والتسويقية، والإعلامية.

مواجهات الأخضر في الدور الأول:

