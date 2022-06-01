شكرا لقرائتكم خبر رينارد يبدأ تجهيز الأخضر لودية كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخرط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس في تدريباته اليومية بمعسكره الأول في إسبانيا، وأجرى أمس حصة تدريبية عند السابعة مساء على ملعب منتجع لافينكا.

وكانت بعثة المنتخب حطت في مدينة أليكانتي الإسبانية أمس، لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 الذي ينطلق بقطر في شهر نوفمبر المقبل.

وتمتد فترة المعسكر الحالي حتى التاسع من شهر يونيو الحالي.

من جانبه بدأ المدير الفني هيرفي رينارد اعتبارا من أمس في تعريف اللاعبين بكرة أمريكا الجنوبية وطريقة لعب المنتخبين الكولمبي والفنزويلي اللذين سيواجهما وديا خلال المعسكر الحالي، حيث يلتقي الأخضر بنظيره الكولومبي في الخامس من يونيو، فيما يواجه منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب المباراتان الوديتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

ويأمل رينارد من مباراتي كولومبيا وفنزويلا، في زيادة معرفة اللاعبين بطريقة لعب المنتخب المنتخب الأرجنتيني الذي يلعب ضمن مجموعة الأخضر في كأس العالم والتي تضم أيضا، المكسيك وبولندا.

يذكر أنه استقبل البعثة لدى وصولها مطار أليكانتي، رئيس قسم المراسم بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا نبيل الزهراني.