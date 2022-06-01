نائب أمير الشرقية يستقبل الصاعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بمكتبه أمس رئيس مجلس إدارة نادي الخليج علاء الهمل، ورئيس مجلس إدارة نادي العدالة عبدالعزيز المضحي وأعضاء ولاعبي الناديين بمناسبة صعودهما لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم أمير المنطقة التهنئة لإدارة الناديين على هذا الإنجاز الذي عده إنجازا لأندية المنطقة الشرقية ويدل على تطور رياضة المنطقة والعمل المؤسسي الذي تقوم به مجالس إدارات هذه الأندية لتحقيق الأهداف والمنافسة على البطولات المحلية والعربية والدولية.

وقال «الأهم هو المحافظة على هذا الإنجاز، فيجب العمل والجد والاجتهاد لتحقيق مراكز متقدمة في دوري الأمير محمد بن سلمان والمنافسة مع الأندية العريقة لتحقيق اللقب».