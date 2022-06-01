نائب أمير الشرقية يستقبل الصاعدين

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وقدم أمير المنطقة التهنئة لإدارة الناديين على هذا الإنجاز الذي عده إنجازا لأندية المنطقة الشرقية ويدل على تطور رياضة المنطقة والعمل المؤسسي الذي تقوم به مجالس إدارات هذه الأندية لتحقيق الأهداف والمنافسة على البطولات المحلية والعربية والدولية.وقال «الأهم هو المحافظة على هذا الإنجاز، فيجب العمل والجد والاجتهاد لتحقيق مراكز متقدمة في دوري الأمير محمد بن سلمان والمنافسة مع الأندية العريقة لتحقيق اللقب».
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