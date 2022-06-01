40 حكما لمونديال السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام الذين تم اختيارهم لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كوستاريكا. ويتولى إدارة المباريات 13 حكما و27 حكما مساعدا و 14 حكما لتقنية حكم الفيديو المساعد جميعهم من السيدات». وقال رئيس لجنة الحكام بالفيفا بييرلويجي كولينا «كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، هي المرحلة التالية لإعداد المرشحات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023». وقال رئيس لجنة الحكام بالفيفا بييرلويجي كولينا «كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، هي المرحلة التالية لإعداد المرشحات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023». وستقام البطولة في كوستاريكا بين العاشر و 28 أغسطس المقبل.

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