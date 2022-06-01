شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مسابقة «المعلق الذهبي» للهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي للهجن برنامج المعلق الذهبي الذي يضم 27 متسابقا وصلوا للمراحل الختامية للبرنامج، حيث شارك في الحلقة الأولى 9 متسابقين.

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC، تفوق المتسابق عايش بن فهيد الشمري وحصوله على البطاقة الذهبية المؤهلة للحلقة الختامية، وتبقى 8 متسابقين سيصوت على أدائهم من خلال الجمهور المشارك.

وبينت اللجنة المنظمة للبرنامج أن الحلقة المقبلة ستشهد تأهل اثنين من المتسابقين وفق نتائج التصويت إلى الحلقة الختامية.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم في مسابقة المعلق الذهبي مرضي الخمعلي أن المسابقة تهدف لتوفير بيئة تنافسية وجاذبة للتعليق على رياضة الهجن بما يتواكب مع قيمة هذا الموروث الثقافي والتاريخي.