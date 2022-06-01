شكرا لقرائتكم خبر خلافات بين برشلونة و«الرابطة» بسبب ليفاندوفسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة.وأعلن ليفاندوفسكي أخيرا أن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى، وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة.
وقال لابورتا في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي برشلونة «أود أن أطلب منهم (الرابطة) شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، حيث إن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة».
وأضاف لابورتا في حديثه عن تصريحات تيباس «هذا يعبر عن سلس كلامي».
وكان تيباس أكد أمس الأول أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع ليفاندوفسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات بين برشلونة و«الرابطة» بسبب ليفاندوفسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.