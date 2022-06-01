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خلافات بين برشلونة و«الرابطة» بسبب ليفاندوفسكي

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- بواسطة أيمن الوشواش - شن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا هجوما على رئيس رابطة خافيير تيباس بسبب تصريحات الأخير الذي حذر من خلالها من عدم تحمل برشلونة التعاقد في الوقت الحالي مع مهاجم بايرن ميونخ، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل قد رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة.

وأعلن ليفاندوفسكي أخيرا أن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى، وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وقال لابورتا في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي برشلونة «أود أن أطلب منهم (الرابطة) شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، حيث إن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة».

وأضاف لابورتا في حديثه عن تصريحات تيباس «هذا يعبر عن سلس كلامي».

وكان تيباس أكد أمس الأول أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع ليفاندوفسكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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