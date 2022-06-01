شكرا لقرائتكم خبر خلافات بين برشلونة و«الرابطة» بسبب ليفاندوفسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شن رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا هجوما على رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بسبب تصريحات الأخير الذي حذر من خلالها من عدم تحمل برشلونة التعاقد في الوقت الحالي مع مهاجم بايرن ميونخ، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في العام الماضي بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة.

وأعلن ليفاندوفسكي أخيرا أن مشواره مع بايرن ميونخ قد انتهى، وتتواصل التكهنات منذ فترة حول انضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

وقال لابورتا في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي برشلونة «أود أن أطلب منهم (الرابطة) شيئا، وهو عدم التعليق بشأن قدرتنا على التعاقد مع لاعب معين من عدمها، حيث إن هذا يضر بوضوح بمصالح برشلونة».

وأضاف لابورتا في حديثه عن تصريحات تيباس «هذا يعبر عن سلس كلامي».

وكان تيباس أكد أمس الأول أن برشلونة سيكون بحاجة إلى الحصول على المال من صفقات بيع لاعبين كي يتمكن من التعاقد مع ليفاندوفسكي.