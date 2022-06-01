شكرا لقرائتكم خبر قبل مواجهتهما بدوري أمم أوروبا.. وفاة والدي مدربي كرواتيا وفرنسا في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، زلاتكو داليتش معسكر المنتخب بسبب وفاة والده.

وقاد داليتش تدريبات المنتخب أمس الأول قبل إبلاغه بنبأ وفاة والده.

وقال رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريان كوستيتش»تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة والد زلاتكو.

نتقدم بالعزاء لزلاتكو وعائلته ونقول له إن أسرة كرة القدم الكرواتية بأكملها تقف بجانبه في هذا الوقت العصيب».

ويلتقي المنتخب الكرواتي نظيره النمساوي غدا، كما يلتقي نظيره الفرنسي في مباراتين تتخللهما مباراة أمام الدنمارك، وذلك ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

كما أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نول لو جراي أن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان غادر معسكر الفريق بسبب وفاة والده.

وقاد المدرب المساعد جاي ستيفن تدريبات المنتخب أمس الأول، وقد نشرت تغريدة لوقوف اللاعبين دقيقة صمت حدادا على وفاة والد ديشان.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض 4 مباريات خلال يونيو الحالي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، أولها أمام المنتخب الدنماركي بعد غد، وبعدها يخوض مباراتين أمام كرواتيا تتخللهما مباراته أمام النمسا.

وقال لو جراي»سمعت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد ديديه. ذهب ديديه للانضمام إلى أقاربه، وأود أن أؤكد تعاطفي ودعمي له في هذه المحنة».